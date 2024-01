Attacco a Beirut | drone israeliano colpisce ufficio di Hamas | 7 vittime

... vicecapo dell'ufficio politico dell'organizzazione islamica palestinese, ucciso ieri pomeriggio in un sobborgo diSud. Secondo la televisione libanese a provocare la deflagrazione, in cui ...Nella giornata odierna arriva dal Libano la notizia più clamorosa: il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh Arouri, è stato ucciso in unisraeliano nel sobborgo di. Arouri, lo stratega della lotta armata di Gaza: ecco chi era il numero due di Hamas ucciso da Israele 02 Gennaio 2024 Nell'compiuto con un drone sono ...In un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut, è stato ucciso Saleh Al Arouri, vicecapo del politburo di Hamas. L’annuncio è stato fatto da fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano l’Orient ...Emmanuel Macron ha invitato Israele a «evitare qualsiasi atteggiamento di escalation, soprattutto in Libano» dopo l'attacco, attribuito a Israele, che ha ucciso il numero 2 di Hamas a Beirut.