Atp Wta Brisbane 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 4 gennaio con Nadal

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Prosegue il torneo combined di. Si gioca sia al maschile sia al femminile. Torna in campo Rafael, che affronterà il tennista di casa Kubler non prima delle 9:30 italiane. Sul campo 1 apre ilalle 2 di notte la sfida tra il qualificato Machac e l’australiano Hijikata. Subito dopo in campo la testa di serie numero 4 Humbert contro Thompson. In campo anche il numero 2 del tabellone Dimitrov, che affronterà Altmaier sul centrale non prima delle 5 di mattina italiane. Ecco ilcompleto. PAT RAFTER ARENAore 2.00 Burel vs (8) Azarenka non prima delle 3:30 (3) Ostapenko vs (16) Pliskova non prima delle 5.00 Altmaier vs (2) Dimitrov non prima delle 9.30 (WC) Kubler vs (WC)non prima delle 11.00 (1) Sabalenka vs Collins/Zhu COURT 1 ore 2.00 (Q) ...

...Matteo Arnaldi ha superato l'ostacolo Lukas Klein e centrato l'accesso ai quarti di finale dell'...azzurre e Naomi Osaka Lucia Bronzetti non ha potuto nulla contro la numero 2 della classifica...Nel singolare d'apertura Stefanos Tsitsipas , n.6, ha regolato 62 63 , in un'ora e 17 minuti di ... Ora in Campo Maria Sakkari , n.8, e Leylah Fernandez, n.34 del ranking, con la 28enne di Atene ...The WTA World No.8 fell behind 2-0 ... break back for 3-3 and then breaking Fernandez again for 5-3 by blitzing a forehand winner down the line. ATP World No.6 Tsitsipas did not play singles in his ...Il tennista azzurro batte in tre set Klein, ora la sfida a Safiullin per un posto in semifinale. Male le italiane, out al secondo turno ...