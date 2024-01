ATP Brisbane | Matteo Arnaldi suda sette camicie | piega Klein e accede ai quarti di finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)si prende la sua rivincita e vendica la sconfitta nelle qualificazioni di Miami dello scorso anno battendo il qualificato slovacco Lukasnegli ottavi di finale dell’ATP 250 di, in Australia: 6-4 3-6 7-5 il punteggio in favore dell’azzurro, maturato in due ore e cinque minuti. Peraiuno tra il russo Roman Safiullin e l’australiano Alexei Popyrin. Nel primo set l’azzurro parte male e subisce il break a trenta nel secondo game, con lo slovacco che scappa sul 3-0 non pesante. Da quel momento, però,prende le redini della contesa ed inanella cinque giochi di fila, volando sul 5-3 e poi andando a chiudere col servizio a disposizione alla prima occasione sul 6-4 dopo 42?. Nella seconda frazione ancora una volta lo slovacco ...