ATP Brisbane | Lorenzo Arnaldi suda sette camicie | piega Klein e accede ai quarti di finale!

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Matteosi prende la sua rivincita e vendica la sconfitta nelle qualificazioni di Miami dello scorso anno battendo il qualificato slovacco Lukasnegli ottavi di finale dell’ATP 250 di, in Australia: 6-4 3-6 7-5 il punteggio in favore dell’azzurro, maturato in due ore e cinque minuti. Peraiuno tra il russo Roman Safiullin e l’australiano Alexei Popyrin. Nel primo set l’azzurro parte male e subisce il break a trenta nel secondo game, con lo slovacco che scappa sul 3-0 non pesante. Da quel momento, però,prende le redini della contesa ed inanella cinque giochi di fila, volando sul 5-3 e poi andando a chiudere col servizio a disposizione alla prima occasione sul 6-4 dopo 42?. Nella seconda frazione ancora una volta lo slovacco allunga per ...

Rafael Nadal è tornato a distanza di quasi un anno a disputare un match ufficiale nel circuito, sfoderando subito una prestazione molto positiva nel primo turno del 250 di. Il campione ......al ginocchio per il numero 35 al mondo che aabbandona il campo in sedia a rotelle Non sarà Aslan Karatsev l'avversario d i Rafael Nadal nel match di secondo turno dell'250 di. ...Lotta e vince ancora, Matteo Arnaldi, che centra il primo quarto di finale del 2024 al Brisbane International presented by Evie, ATP 250 con ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Klein, incontro valevole per il secondo turno dell'ATP 250 di Brisbane ...