Atp Brisbane | Arnaldi batte Klein in tre set e vola ai quarti di finale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Matteocentra il primo quarto didel 2024 all’Atp diInternational al Queensland Tennis Centre. Il sanremese si è imposto in tre set sullo slovacco Lukas, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Per arrivare in semidovràre Roman Safiullin, numero 39 Atp, già superato a Malaga durante la Coppa Davis. Si è invece fermata al secondo turno Camila Giorgi. L’azzurra ha ceduto 6-1 6-4 contro Jelena Ostapenko, numero 13 del mondo, in 50 minuti di gioco, che ora se la vedrà agli ottavi dicon Karolina Pliskova. Giorgi era l’ultima italiana rimasta in campo a, dopo l’eliminazione di Trevisan e Bronzetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

