ATP Adelaide 2024 | la entry-list Presenti tanti italiani di spicco

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il torneo ATP 250 diandrà in scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio. Sarà una manifestazione di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Ben tredi punta parteciperanno a questa kermesse, proprio per scaldare al meglio i motori i motori in vista dell’appuntamento più importante di questo avvio di stagione. Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking ATP e sesta testa di serie del tabellone, dovrà rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata al secondo turno di Hong Kong contro il russo Pavel Kotov. Matteo Arnaldi, numero 44 al mondo, è al momento impegnato all’ATP 250 di Brisbane ed è atteso dal russo Roman Safiullin ai quarti di finale. Lorenzo Sonego, numero 46 al mondo, si rimetterà in gioco dopo le sconfitte rimediate in United Cup contro Zverev e Mannarino. La ...