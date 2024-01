Atalanta | show di De Ketelaere | 3 - 1 al Sassuolo in Coppa Italia

L' Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in ... (liberoquotidiano)

Crema. Prosegue il momento estremamente positivo dell’Atalanta Under 23 che dilaga sul campo della Pergolettese e infila la seconda vittoria ... (bergamonews)

Crema. Prosegue il momento estremamente positivo dell’Atalanta Under 23 che dilaga sul campo della Pergolettese e infila la seconda vittoria ... (bergamonews)

Video Atalanta - Scamacca - Touré e CDK : che show al karaoke!

Cena di squadra per l'Atalanta, dopo la vittoria per 0 - 3 a Empoli che ha lanciato la squadra di Gasperini al quarto posto in classifica. Alcuni dei ... (247.libero)