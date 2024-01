Atalanta-Sassuolo | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2023 2024

Prove di mercato nella formazione che scenderà in campo domani sera alle 18 per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo .... (calciomercato)

Verso il tutto esaurito per quanto riguarda la partita Atalanta Sassuolo di Coppa Italia : una grande cornice nerazzurra In vista della sfida tra ... (calcionews24)

Coppa Italia - Atalanta : con il Sassuolo out Lookman - tornano Scalvini e Palomino

L’Atalanta torna domani in campo per la sfida contro il Sassuolo, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e in programma alle ore 18 al Gewiss ... (sportface)