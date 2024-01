Atalanta-Sassuolo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)si sfidano per un posto nei quarti di finale di. Il vincente della sfida affronterà il Milan, che ieri ha schiantato il Cagliari per 4-1. Lo spicchio di tabellone è quello di Fiorentina e Bologna, che se la vedranno nell’altro quarto di finale. Calcio d’inizio ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà visibile in chiaro su5. Losarà affidato al sito SportMediaset e a Infinity. SportFace.

Il Regolamento di Atalanta-Sassuolo , match valevole per gli ottavi della Coppa Italia 2023 / 2024 . Al Gewiss Stadium va in scena un confronto tra due ... (sportface)

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel.(4 - 2 - 3 - 1): ...È sold out il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina del 6 gennaio. Come appreso da Firenzeviola.it, online i biglietti non sono più disponibili, saranno quindi ...Come riferisce Corsport, da decidere il futuro di Fabio Miretti, piace a tante squadre, tra cui il Monza ed il Sassuolo, ma attenzione all'Atalanta che segue anche Iling junior e che ...