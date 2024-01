Atalanta-Sassuolo LIVE | le formazioni ufficiali | c'è de Ketelaere | Dionisi lancia Volpato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca, la vincente sfiderà...

Ancora Coppa Italia : questa sera toccherà ad Atalanta e Sassuolo affrontarsi negli ottavi di finale per guadagnarsi un posto ai ai quarti... (calciomercato)

Continua il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e la competizione entra sempre più nel vivo. Alle 18:00 in campo Atalanta e Sassuolo, ... (calcioweb.eu)

Le probabili scelte di Gasperini e Dionisi nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (itasportpress)

Atalanta e Sassuolo si sfidano per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Il vincente della sfida affronterà il Milan, che ieri ... (sportface)

A Bergamo, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Sassuolo : sintesi , tabellino , risultato e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium, ... (calcionews24)

Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo , la vincente sfiderà... (calciomercato)

Hien già pronto, Gasperini convoca subito il neoacquisto svedese... ottenuta ieri sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il mercoledì della Coppa Italia prende il via con il match tra l'e il, valido per gli ottavi di finale della ...Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo, sfida degli ottavi di Coppa Italia. Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Holm, ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo, la vincente sfiderà il Milan. I nerazzurri.