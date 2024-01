Atalanta-Sassuolo | le probabili formazioni e dove vederla in tv

... il Milan ha vinto ed ha tenuto a riposo molti giocatori in vista del doppio confronto ravvicinato di campionato contro l'Empoli e di Coppa Italia contro la vincente di, con la ...E così Zeroli contro il, in assenza di Musah e con un Krunic che, tra schiena e un mercato ... UNDER 23 -e soprattutto Juventus fanno scuola: l' Under 23 bianconera sta dando ad ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di martedì 2 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di attualità, ...Milan, la vittoria per 4-1 contro il Cagliari mette in mostra un Rafael Leao di nuovo in palla. E tornano anche i gol.