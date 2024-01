Atalanta-Sassuolo 3-1 | orobici ai quarti di Coppa Italia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – L’vince senza fatica. Colfinisce 3-1 grazie alla doppietta di De Ketelaere e al gol di Miranchuk (inutile la rete di Boloca allo scadere): prova convincente da parte dei bergamaschi, la squadra di Dionisi invece non è mai riuscita a creare reali pericoli ai padroni di casa. I nerazzurri passano dunque aidi finale dove sfideranno il Milan. Gian Piero Gasperini ha cambiato pochi elementi rispetto alla vittoria col Lecce, sulla destra spazio ad Holm con Miranchuk, De Ketelaere e Pasalic a comporre il tridente offensivo (in panchina il nuovo acquisto Hien). Dionisi ha mandato in campo un assetto atipico con la difesa a tre e il reparto avanzato composto da Volpato e Pinamonti. Il primo tempo è stato praticamente a senso unico, al di là duna conclusione di Volpato intercettata da Musso i ...

