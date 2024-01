Atalanta Sassuolo 1-0 LIVE | INIZIA IL SECONDO TEMPO a Bergamo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. SintesiMOVIOLA 45? CAMBIO PER IL: Dentro Toljan, dentro Viti.ILFINE PRIMOUN MINUTO DI RECUPERO 40? Colpo di testa a cercare Pasalic che di poco sfiora il pallone. 39? EDESON! Tenta il tiro il centrocampista dopo essersi girato. Palla fuori di pochissimo. 38? ZAPPACOSTA! Movimento di De Ketelaere servendo Zappacosta che tenta il tiro, ...