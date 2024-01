Atalanta | numeri invidiabili contro il Sassuolo | in palio ci sono i quarti di Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)quelli dell’, che ha neluna delle vittime preferite e che arriva con tanta fiducia dopo la complessa vittoria col Lecce di sabato scorso a questo appuntamento da dentro o fuori in. Gasperini vuole arrivare ancora una volta più in fondo possibile, sa che le recenti due finali nonstate un caso e il coronamento del suo lungo ciclo a Bergamo dovrà avvenire – ma nessuno lo pretende – con la conquista di un titolo, e per questo non si sottovaluterà l’impegnoi neroverdi in crisi nera in campionato. Ci sarà sì un po’ di turnover, compatibilmente anche con le assenze, ma in ogni caso la Dea può vantare lo status di squadra ad aver mandato a segno il maggior numero di ...