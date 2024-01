Atalanta | missione compiuta | Sassuolo travolto 3-1 e sfida al Milan nei quarti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il tabellino3-1 Marcatori: 24?, 63? De Ketelaere, 72? Miranchuk (A), 95? Boloca (S).(3-4-2-1): Musso; Scalvini (75? Koopmeiners), Djimsiti, Kolasinac (81? Palomino); Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (75? Muriel), Miranchuk (87? Zortea); De Ketelaere (75? Scamacca). A disp: Carnesecchi, Rossi, Hien, Bonfanti, Mendicino, Ruggeri, Bakker. All. Gasperini.(3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti (46? Toljan); Missori, Bajrami (75? Boloca), Lipani (84? Thorstvedt), Castillejo (75? Laurienté), Ceide (75? Pedersen); Volpato, Mulattieri. A disp: Pegolo, Consigli, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Loeffen, Kumi. All. Dionisi. Arbitro: Santoro di Messina. Ammoniti: 54? Ceide (S) per gioco falloso. Espulsi: – Note: spettatori: 13.509, incasso di € 194.651,39. Minuti di recupero: ...

Anche l'Italia ha precisato che l'invio della Fregata europeo multi(FREMM) Virginio Fasan nell'operazione antipirateria, in programma per febbraio, è stato anticipato, lasciando ...A San Siro la squadra di Stefano Pioli batte 4 - 1 il Cagliari di Claudio Ranieri e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà una trae Sassuolo ....Il 2024 di Serie A si aprirà con la diciannovesima giornata, che si aprirà venerdì 5 gennaio per concludersi domenica 7. In vista di questo nuovo turno ...Il tecnico Dionisi: "Andrà in campo chi in genere gioca meno, ma onoreremo l’impegno: abbiamo le qualità per fare bene" ...