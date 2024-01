Astrologia | il Segno del Capricorno in famiglia

Come Marito - Il Bilancia come marito è sempre gentile, affettuoso e pronto a cercare il compromesso nelle dinamiche della coppia. Si coinvolge nella ... (247.libero)

COME MARITO - Lo Scorpione come marito è profondamente appassionato, leale e protettivo. Può essere intenso nelle emozioni, possessivo ma anche molto ... (247.libero)

COME MARITO - Il Sagittario come marito è un compagno ottimista, sempre pronto a vedere il bicchiere mezzo pieno. La sua generosità è evidente e la ... (247.libero)

COME PADRE - Il padre Capricorno è un esempio di disciplina, ordine e perseveranza per i suoi figli. Con una mentalità pratica, insegna ai suoi ...

COME MOGLIE - La moglie Capricorno porta con sé una combinazione unica di determinazione e affidabilità. È una compagna responsabile, con un forte senso del dovere e dell'organizzazione. Il suo ...