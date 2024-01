Assicurazioni | Agricoltori in protesta in Italia

...a un tema decisivo in un quadro di cambiamenti climatici e cioè a quello dellein ... Eppure il contributo pubblico per le polizze assicurative sottoscritte daglinel 2023 sarà ......miliardo di euro di valore assicurato è significativo e dimostra la conoscenza e la sempre maggiore attenzione degliverso lo strumento della gestione del rischio con lee i ...Contributi per coprire parte dei costi sostenuti per assicurare contro il maltempo. Ballani: “Noi salvaguardiamo il territorio”.Il governo "non è stato in grado di produrre un disegno organico di misure in grado di collocare l'agricoltura tra le priorità della ...