Assegno unico dicembre 2023 | quando verrà pagato? Le date aggiornamento 3 GENNAIO

"Penso anche all'di natalità, all'iniziativa Family friendly e alle altre iniziative per aiutare i nuclei familiari per realizzare i propri progetti di vita. I risultati non possono essere ...... insistono, ricordando che intanto Piazza Dante si è limitata a confermare i bonus e a non fare nulla sul fronte dei redditi, dal momento che l'non è stato indicizzato all'inflazione ...L'assegno unico verrà pagato dopo la metà del mese (18, 19, 20 gennaio) per chi è già percettore. In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l'accredito avverrà alla fine ...Nel nuovo anno ci sono tantissime novità anche per quanto riguarda l'assegno di invalidità e per la pensione anticipata. Scopriamo insieme che cosa ci attendere.