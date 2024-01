Assegno unico 2024 | il nuovo calendario dei pagamenti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) C’è undeiper l’. A comunicarlo l’Inps, con un messaggio che dà il benvenuto alanno annunciando le nuove date a cui fare riferimento da gennaio a giugno per l’erogazione del sussidio mensile per famiglie con figli. Oltre a ciò, nella comunicazione dell’ente viene ricordato che le domande die Universale per i figli a carico non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale, e che quindi le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, ad eccezione dell’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. ...

Il 2024 inizia con un'importante novità per le famiglie: l'aumento dell' Assegno unico per i figli. L'incremento, dovuto alla rivalutazione per ... (orizzontescuola)

Il 2024 inizia con un'importante novità per le famiglie: l'aumento dell'per i figli. L'incremento, dovuto alla rivalutazione per l'inflazione, offre una boccata d'ossigeno alle famiglie, soprattutto in un periodo di crescenti costi della vita. Col nuovo ...Definite le date di pagamento dell'fino a giugno 2024 . L'INPS ha comunicato il calendario da seguire per i primi sei mesi dell'anno con il messaggio del 2 gennaio. Come di consueto il pagamento della prestazione saranno ...407, pubblicato in data 14 dicembre 2023 nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato approvato il nuovo modello tipo della ...Il 2024 è appena iniziato ma è ancora tempo di assegnare riconoscimenti in casa Lazio. Dopo il 'Gol of The Year' conquistato da Ivan Provedel e dalla sua strepitosa rete ...