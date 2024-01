Assegno di inclusione | quando arrivano i primi accrediti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo il supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) partito a settembre, arriva il tanto attesodi(Adi), la nuova misura del governo Meloni che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza. Cosa bisogna fare per ricevere l’? A quanto ammonta e...

...di Attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria" Dal 26 gennaio l'Inps farà i primi accrediti relativi alle domande didi"...d', fino a 6.000 euro all'anno: da oggi al via le domande. Chi può richiederlo e come. Circolare Inps Con un ISEE inferiore a 9.360 euro , famiglie con membri disabili, minorenni, ...Archiviato definitivamente il reddito di cittadinanza, e dopo la partenza ufficiale del supporto per la formazione e il lavoro lo scorso settembre 2023, dal 1° gennaio 2024 parte ufficialmente anche l ...Con il 2024 si è detto addio al reddito di cittadinanza con l'introduzione dell'assegno di inclusione. Le domande per ottenere il beneficio si sono potute inviare in autonomia al ...