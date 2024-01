Assegno di inclusione | pagamenti a partire dal 26 gennaio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dal 262024 l’Inps farà i primi accrediti relativi alle domande didipresentate dal 18 dicembre al 7e comunque entro il mese di2024, in presenza di Patto di attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria (come previsto dalla Circolare n.105/16 dicembre 2023). Una nota dell’istituto ricorda che per...

Domande già possibili dal 18 dicembre. Dall'8 gennaio dai CafQuando si paga per l'Inps rilasciato da Caf e patronati Per fare domanda per il nuovodio anche per avere diritto all'importo dell'unico calcolato in base alla propria ...Assegno di Inclusione, dal 26 gennaio l'Inps farà i primi accrediti relativi alle domande «presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, ...Dal 26 gennaio 2024 l’Inps farà i primi accrediti relativi alle domande di assegno di inclusione presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio (e comunque entro il mese di gennaio 2024).