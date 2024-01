Ascolti tv 2 gennaio | Eduardo De Filippo su Rai1 contro la Coppa Italia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con l’approssimarsi della fine delle feste natalizie, glitv del 2mostrano come l’andamento della curva dello share stia tornando alla normalità.inizia bene con Non ti pago diDe, commedia in tre atti interpretata da Sergio Castellitto, mentre Canale5 risponde con la partita didisputata da Milan e Cagliari.1 ha invece proposto il film con Matt Damon Will Hunting – Genio Ribelle, mentre su Rete4 è andato in onda il consueto appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca. Su Rai2 è andato in onda The Floor – Ne rimarrà solo uno, invece Rai3 ha scelto L’afide e la formica. Glitv del 2dalle ore 10