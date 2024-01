ASCOLTI TV 2 GENNAIO 2024 | MILAN-CAGLIARI | NON TI PAGO | DEBUTTA THE FLOOR | TORNANO L’EREDITÀ E AVANTI UN ALTRO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)TV 2· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – x + xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – x– x– xTg1 – xAffari Tuoi – xNon Ti– xComm. – xGiovani – xOver – xLa Notte dei Miracoli – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum: Il Meglio – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 Saluti – xun! – xun! – xTg5 – xStriscina la Notizina – ...