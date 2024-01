Ascolti leggermente in calo per AEW Rampage del 29 12

Dopo il buon successo diregistrato dalla soap opera nella stagione autunnale, i vertici ... seppur con una durataridotta. L'appuntamento saluterà il pubblico alle 23:40 circa e ......30), infatti, evidenzia, da inizio anno, una riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2022 di 840 mila(da 15,52 a 14,68 milioni di spettatori), mentre una flessione...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...