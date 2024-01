Arriva Party su DAZN | nuova funzionalita' social

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo il rilascio nel mercato spagnolo,anche in Italia «» di. Lafunzionalità interattiva consente ai fan di vivere in maniera ancora più coinvolgente el’esperienza di visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale.Con “” è possibile, infatti, condividere le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di, tifando per la propria squadra attraverso una live chat attivabile in app cliccando ‘Entra nel’ per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati.Dopo la fase di test avviata daX – l’hub tecnologico e di innovazione diche lavora per portare un'esperienza interattiva e coinvolgente ...