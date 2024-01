Arnaldi batte Klein e conquista i quarti a Brisbane

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) AGI - Al termine di un tiratissimo terzo set, Matteo, numero 44 al mondo, prevale sullo slovacco Lukas, numero 170 al mondo, nel match che gli vale l'accesso aiagli Atp2024. In Australia., tra i protagonisti dell'impresa in Coppa Davis, ha vinto per due set a uno: 6-4, 3-6, 7-5, un successo in tre set come all'esordio contro Marton Fucsovics. L'atleta sanremese venerdì affronterà il 26enne russo Roman Safiullin per un posto in semifinale.

