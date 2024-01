Arnaldi ai quarti a Brisbane | sfiderà Safiullin

Il tennista russo si è imposto in tre set sull'australiano Popyrin BRISBANE (AUSTRALIA) - Sarà Roman Safiullin a sfidare Matteoaidi finale del Brisbane International presented by Evie, Atp 250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al Queensland Tennis Centre. Il russo, numero 39 del mondo, ...la spunta in tre set su Klein, oraattende Safiullin o Popyrin nel 250 australiano M.b. L. Klein 6 - 4 3 - 6 7 - 5 Avanza in tabellone Matteoall'ATP 250 di Brisbane ...Il tennista russo si è imposto in tre set sull'australiano Popyrin BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sarà Roman Safiullin a sfidare Matteo ...Matteo Arnaldi ha battuto lo slovacco Lukas Klein agli ottavi di finale del torneo Atp 250 Brisbane, in Australia, per 2 set a 1, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Il match è durato 2 ore e 5 minuti.