Armato | Rilancio delle attività delle Terme di Agnano | riparte la trattativa con Inail

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)l’iter per la cessione all’e si compie un nuovo passo verso la ripresadi. Pronta la documentazione, l’Amministrazione comunale accelera sull’iter per ildell’importante sito termale cittadino. Si compie così un importante passo verso la ripresadi: il liquidatore della società che

Nel 2016, da sindaco di Padova, giravadi una Smith&Wesson calibro 9 e quanto ne andava fiero. Un anno prima c'era stata la brutta vicenda del benzinaio di Ponte di Nanto che sparò e uccise un ......del sindaco Gaetano Manfredi e grazie al grande impegno dell'assessora alle attività produttive Teresa, sta seguendo da vicino la procedura a tutela dei 19 dipendenti e in vista del...Il governo francese ha annunciato una fornitura di 10mila fucili d'assalto per aiutare militarmente Kyiv. Le armi saranno prodotte sotto lo storico marchio, sparito dopo la fine della Seconda Guerra M ...Previsto un incontro con l'Udinese per provare a chiudere la trattativa e trovare la quadra economica tra i due club. TuttoNapoli.net foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Continua la caccia per ...