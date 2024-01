Antonella Fiordelisi replica | “Gossip beceri” Pronta a prendere provvedimenti

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ai recenti rumors: L’influencera procedere per vie legali? Ecco cosa è emerso, si sta godendo questi nuovi giorni di assoluto relax tra i suoi familiari e le festività natalizie che volgono quasi al termine.a ripartire e a viversi inediti progetti di lavoro che l’attendono. Intanto il suo brand di gioielli “The Queen Scaccomatto” continua a riscuotere con gran bel successo. La nota influencer ed ex gieffina pochi giorni fa è stata tirata in ballo da una notizia estrapolata sul portale di Fabrizio Corona.è stata davvero insieme agli ex di Belen Rodriguez? L’ex gieffina ha così deciso di intervenire personalmente, e pare abbia anche ricevuto degli ...