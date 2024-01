Antonella Fiordelisi è una delle amanti di Stefano De Martino? L’ex gieffina rompe il silenzio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è intervenuta pubblicamente in merito al suo presunto flirt conDedopo che Belen Rodriguez ha confermato che Alessia Marcuzzi è stata unadel conduttore Rai. Il nome delconcorrente del Grande Fratello Vip 7 è stato fatto tempo fa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica ed ora, con un tweet incisivo, l’influencer ha finalmente fatto chiarezza.De: le parole delschermitriceha preso posizione su Twitter, rispondendo direttamente alle accuse: “Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli ...

Non si placa il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino . Dopo aver spifferato i presunti tradimenti dell'ex marito a Domenica In , la ... (247.libero)

... un altro bollente pettegolezzo interessa la showgirl ma soprattutto l'ex marito e una delle influencer più chiacchierate del web,. A fare trapelare la bomba di gossip non è ...Questa misteriosa altra donna - anche se secondo Rosica ce ne sarebbero state altre - èma mentre la scappatina con la Marcuzzi sembrerebbe essere vera, quella con la ...Antonella Fiordelisi replica alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino all’epoca in cui il conduttore Rai ...Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio via social dopo che è stata travolta dai gossip in merito alla sua presunta liaison con De Martino.