Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese | notte di passione dopo il Gf Vip 7? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nelle ultime oreè al centro di numerosi rumor che la indicano come presunto interesse amoroso di due ex compagni di Belen Rodriguez. Il primo pettegolezzo vuole l’influencer salernitana essere una delle donne con cui Stefano De Martino avrebbe tradito l’ex moglie, che a Domenica In ha confessato: “Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine. Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12. Poiho smesso sennò la bolletta del telefono…“. Sebbene il conduttore di Bar Stella non abbia confermato o smentito le parole della showgirl argentina, molti sostengono la versione della Rodriguez. Per questo motivo, hanno dato adito al rumor sul presunto flirt avvenuto nel 2020 tra De Martino e Alessia Marcuzzi, confermato dalla stessa Belen. Oltre alla ...