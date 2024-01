Antonella Fiordelisi costretta ad andare per vie legali!

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo il GF VIP 7,fa i conti con i gossip beceri. Come ha reagito l’ex di Donnamaria? Grande Fratello Vip,a intervenire per vie legali: cos’ha dichiarato l’ex amato volto del reality show condotto da Signorini?, LE PAROLE DELL’EX VIP SUI SOCIAL SANNO DI VIE LEGALI: C’ENTRANO BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO? ECCO COSA EMERGE- Siamo a ridosso del nuovo anno, quando Belen Rodriguez inizia a lanciare indizi, lasciando ...

Non si placa il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino . Dopo aver spifferato i presunti tradimenti dell'ex marito a Domenica In , la ... (247.libero)

... un altro bollente pettegolezzo interessa la showgirl ma soprattutto l'ex marito e una delle influencer più chiacchierate del web,. A fare trapelare la bomba di gossip non è ...Questa misteriosa altra donna - anche se secondo Rosica ce ne sarebbero state altre - èma mentre la scappatina con la Marcuzzi sembrerebbe essere vera, quella con la ...Antonella Fiordelisi pronta a denunciare Belen Rodriguez: è stata offesa in privato dopo l'uscita del gossip sugli ex della showgirl argentina.Arrivano nuove indiscrezioni riguardo alla fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, in particolare, in merito alle voci e alle indiscrezioni che sono circolate ...