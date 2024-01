Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 3 Gennaio

Leggi su zon

(Di mercoledì 3 gennaio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 32024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere È il giorno dell’inaugurazione della fabbrica, Vito è molto emozionato e Vittorio gli infonde coraggio. Intanto, Matteo riceve una telefonata sospetta dalla clinica in cui è ricoverata la madre e si preoccupa. Nel frattempo, esce un articolo di cronaca rosa che insinua la fine del matrimonio di Matilde e Tancredi non la prende bene.Il...