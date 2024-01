Antenna telefonica troppo vicina all’Ospedale di Caserta | Tar dà ragione al Comune

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La Settima Sezione del Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato da Iliad contro ildi, che nello scorso mese di aprile aveva emesso un’ordinanza con la quale si intimava al gestore telefonico la rimozione dell’in costruzione in via La Pira, nei pressi dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”. Questa ordinanza di demolizione faceva seguito ad una determina deldel gennaio 2023 con la quale l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento di richiesta di rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di un’da parte di Iliad. La determina fu adottata in quanto l’impianto non è conforme al Regolamento Comunale, che impone una distanza minima di 75 metri tra una simile installazione ed edifici adibiti ad ospedale. Il Consiglio Comunale, ...