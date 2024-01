Annunciato nuovo Samsung Unpacked Il 17 gennaio appuntamento con Galaxy S24

Uno sciopero generale dei trasporti di 24 ore è stato proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì 27 novembre. Il ministro dei trasporti ... (europa.today)

Durante i The Game Awards 2023 è stato annunciato OD, il nuovo gioco di Kojima creato in collaborazione con Xbox Game Studios Ormai è tradizione ... ()

L‘azienda G.SKILL ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo pannello di comando per PC WigiDash : progettato per visualizzare fino a 20 ... ()

Questa notte a AEW Rampage è stato confermato un nuovo match per il preshow di Worlds End, il prossimo pay-per-view della All Elite ... (aewuniverse)

Il presidente federale Savicevic ha detto che entro fine mese verràilselezionatore. E nei prossimi anni 'Adzo' ha un 'target' personale, entrare in lizza per il Golden Boy...'.Proprio oggi alle 18, in ricordo dell'uccisione del generale Soleimani, era statoun ... Questo anche perché era stato ilministro degli Esteri, Israel Katz, a lasciarsi sfuggire poche ...LG non ha annunciato prezzi o data di uscita precisi ... destinato ai primi utilizzatori della domotica di fascia alta. Maggiori dettagli sul nuovo robot di LG verranno svelati al CES di Las Vegas. LG ...Renner ha annunciato che tornerà sul set della terza stagione della serie Mayor of Kingstown, mentre proprio il giorno di Capodanno è uscito il singolo di quello che sarà il suo primo album: Wait fa ...