Andrade El Ídolo saluta AEW con un messaggio sui social network

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Come è ormai noto,Elha concluso il suo periodo in All Elite Wrestling lo scorso fine settimana. Il lottatore messicano ha disputato il suo ultimo match a AEW Worlds End, dove è stato sconfitto da Miro. Successivamente, Tony Khan ha confermato la sua partenza nella conferenza stampa post-evento. Nel frattempo, il lottatore si è rivolto aiquesto pomeriggio perre i suoi colleghi con undi ringraziamento a tutti i lavoratori che lo hanno accompagnato durante questa fase della sua carriera professionale, durata più di due anni. “Voglio ringraziare per questo tempo in cui ho fatto parte dell’azienda AEW, e soprattutto Tony Khan. Voglio anchere tutto il talento, il personale di sicurezza, i cameramen, gli arbitri e ...

