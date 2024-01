Ancora un forte terremoto in Giappone | magnitudo 5 5 e nessuna allerta tsunami

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un’altrascossa di, di5.5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del: lo riporta sul suo sito l'Agenzia meteorologica nazionale. Non sono stati emessi. embed post id="1806692" Il nuovo sisma è stato registrato alle 10:54 ora locale (le 2:54 in Italia) nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10...

Sfuma il sogno della prima vittoria in carriera per Lucia Dalmasso . Come accaduto una settimana fa nel PSG di Cortina, anche in PSL a Davos ... (oasport)

: "La profonda amicizia che lega Roma e Washington ci consentirà di convergere insieme agli ... una regione increscita e in cui si osserva una crescente competizione".... sfruttamento e spettacolarizzazione come puntualmente è accaduto eaccade per altre ... Spesso le immagini di un film hanno un effettosu una popolazione di cultura e sensibilità ...Non si arresta la lunga scia di rapine alle farmacie della Capitale. Ancora due colpi messi a segno dai malviventi armati che irrompono in pieno giorno seminando panico e paura tra i ...Il settore manifatturiero dell’eurozona continua a contrarsi a fine 2023, con la produzione che ha proseguito a calare e la perdita dei posti di lavoro che si estende al settimo mese consecutivo.