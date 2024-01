Anche l’Italia ha il suo Piano per contrastare il cambiamento climatico Obiettivi e sfide

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con un decreto del 21 dicembre scorso, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato ilnazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc). “Un passo importante per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese”. L’obiettivo è quello di “fornire un quadro di indirizzo nazionale per l’implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socio-economici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche”. I cambiamenti climatici rappresentano una dellepiù grandi che ci troviamo ad affrontare. Il nostro Paese si trova nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, ...