Ambulanti e balneari | perché la concorrenza conviene all’Italia e anche a Meloni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Solo i sovranisti più irriducibili vogliono che l’Europa resti com’è o, addirittura, riconsegni agli Stati nazionali i poteri da quest’ultimi ceduti all’Unione. Tutti gli altri, invece, perlomeno a parole, tifano per un’Europa federale dotata di vera sovranità. Il che richiede una normativa sempre più condivisa in tutti i settori, a cominciare da quello economico. E se la proprietà privata e la libertà contrattuale costituiscono i pilastri di un sistema basato su un mercato concorrenziale, non si capiscedebbano sussistere incrostazioni e corporativismi, privilegi e rendite di posizione. Certo, non è facile, per dirla con lo scatenato neopresidente argentino Javier Milei, adoperare la motosega contro tutte le benevolenze concesse dagli stati nazionali a gruppi di interesse o a settori elettoralmente influenti. In parecchi casi, è difficile adoperare persino un ...