Almanacco di oggi mercoledì 3 gennaio 2024 | il giallo della scomunica di Fidel Castro

Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1117 - Un terremoto nel Nord Italia causò circa 30.000 vittime. 1496 - Leonardo da Vinci ...Oroscopo Paolo Fox3 gennaio: Pesci Cari pesciolini, in amore non fissatevi sul passato, ...Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell'...Ogni giorno è un tassello nel grande mosaico della storia e della tradizione, e il 3 gennaio non fa eccezione. In questa giornata ricca di significati, esploriamo insieme i Santi venerati, le ...Ortaggi e frutta di gennaio sono pochi, ma buoni! Il freddo di gennaio non permette ai coltivatori di frutta e verdura di farle arrivare a maturazione e a raccolto, in particolare nelle regioni del ...