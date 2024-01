Almanacco del 3 gennaio

Il 3 gennaio è il 3º giornocalendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell'anno. In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio. Santigiorno: Santissimo Nome di ...Il 2 gennaio è il 2º giornocalendario gregoriano. Mancano 363 giorni alla fine dell'anno. È uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole (perielio). Santi ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 1117 – Un terremoto nel Nord Italia causò circa 30.000 vittime. 1496 – Leonardo da Vinci sperimenta ...È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L ...