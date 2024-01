“Allora è successo!” Belen Rodriguez | il gossip durante le vacanze in Argentina con Elio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bomba clamorosa su, infatti vedendo attentamente ciò che ha mostrato nelle scorse ore sembra proprio che si sia verificato qualcosa di pazzesco conLorenzoni. I due stanno insieme ormai da diverso tempo, dopo che lei aveva rotto nuovamente con l’ex marito Stefano De Martino. E ora la coppia potrebbe aver preso una delle decisioni più importanti.edLorenzoni sembrano essere inseparabili. La showgirlha vissuto dei momenti difficilissimi in passato, infatti era finita in depressione e aveva perso tanti chili, ma il suo partner non le ha mai fatto mancare il suo affetto. La donna ha sempre apprezzato questo atteggiamento della sua dolce metà e avrebbero deciso di fare qualcosa di memorabile. Leggi anche: “Ha tradito...