Allegri lascia fuori Yildiz Quali giovani ha lanciato negli ottavi di Coppa Italia?

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Domani panchina per Yldiz: lo ha dettoin conferenza stampa in vista deglidi, dove di solito lancia dei«Nonge non partirà titolare ma potrà avere spazio a partita in corso. Domani decido la formazione, Perin in porta Rugani e Chiesa giocano sicuro»: Massimilianonella conferenza stampa di vigilia ha dato 3 nomi sicuri sull’undici titolare che manderà in campo domani sera per glidi finale di. In più, ha fornito altri due indizi. Il primo prevedibile: Locatelli dovrebbe essere in campo, visto che nella successiva sfida a campi invertiti prevista domenica in campionato dovrà scontare la sfica arrivata dopo il giallo maturato con la Roma. Il secondo ...