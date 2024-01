Allegri | “In Coppa Italia può succedere di tutto come accaduto al Napoli”

Il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana in Coppa ... (247.libero)

Lo ha detto il tecnico bianconero Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. LaItalia "all'inizio sembra non interessare a nessuno, ma è sempre ...Il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana in...TORINO (ITALPRESS) – “Teniamo alla Coppa Italia, quest’anno abbiamo Coppa e Campionato. Loro sono in un buono stato di salute e noi dobbiamo cercare di approdare ai quarti”. Lo ha detto il tecnico bia ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri chiude al possibile prestito di Fabio Miretti in questa finestra di calciomercato. Interrogato sul tema nella conferenza stampa tenuta alla ...