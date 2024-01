Allarme smog a Roma | livelli di inquinamento superiori alla soglia massima Esperti | “I fragili stiano a casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È scattato l’nella capitale, dove, nella giornata del 1 gennaio, idi Pm10 hanno superato laconsentita. I punti di rilevamento dell’Arpa Lazio, nei quartieri di Preneste, Francia e Tiburtina hanno registrato valoridi 50 mg per metro cubo come media giornaliera di polveri inalabili; e, secondo il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti questa situazione durerà fino a venerdì 5 gennaio, quando ci saranno dei miglioramenti. Per Pm si intende ‘materiale particolato‘ e indica le particelle atmosferiche, sia solide che liquide, sospese nell’aria; poi, in baseloro dimensione si distinguono in Pm10, Pm 2,5 e Pm1, dove il numero indica la grandezza del diametro della ...