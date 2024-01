Alessandro Siani parte col botto | 950mila euro in un giorno per ‘Succede anche nelle migliori famiglie’

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Inizia con ill’avventura del nuovo film dichecon un grandissimo risultato, primo al box office del 1° gennaio 2024. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, incassa nel primodi programmazione 950 milacon una media copia di 2561 su 366 schermi e oltre 126 mila spettatori. “Sono molto contenta di questo risultato, che conferma le nostre aspettative e la vitalità del cinema italiano in questo momento. Viva il cinema italiano, andate tutti in sala!”, dichiara la produttrice Federica Lucisano. “Siamo molto ...

