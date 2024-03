Alessandra Todde e gli stereotipi di genere che non risparmiano nemmeno la prima presidente della Sardegna

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non si può neppure gioire per un giorno intero per l'elezione, finalmente, di una donna adi una Regione che non ha mai eletto una donna che arriva la solita narrazione infarcita die dettagli inutili sulla vincitrice, da gran partestampa italiana. Ci offre in queste ore infatti un grande spunto di riflessione, che guiderà lanei prossimi 5 anni e che è stata raccontata come mai sarebbe stato raccontato un uomo al suo posto. Un termometro di quanto la cultura di questo Paese, nonostante le donne stiano arrivando a ricoprire, sempre più, ruoli chiave (abbiamo da un anno e mezzo una donna premier e una capa, non un capo, di opposizione) ma che non riescono a vedere oltre il gossip la figura politica che stanno raccontando se questa è ...