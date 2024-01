Agoumé | l’intermediario spiega le intenzioni dell’Inter | c’è apertura ma un dubbio!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lucien Agoumè potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questa sessione invernale di mercato. Sulledel club e su quelle del giovane centrocampista informa il suo intermediario Damiani.– Con l’inizio della finestra invernale di calciomercato, si parlanon solo in ottica entrata ma anche per i trasferimento in uscita. Le porte di Milano potrebbero aprirsi per Lucien Agoumè, che lascerebbe l’ambiente nerazzurro per un prestito. Sulla faccenda ha aggiornato Oscar Damiani, intermediario del giovane centrocampista, intercettato da Sportitalia all’esterno della sede. Queste le parole, cheno ledella dirigenza nerazzurra ma lasciano un dubbio sulla futura destinazione di Agoumè: “L’Inter è disposta a darlo in prestito. Marsiglia o ...