AEW Worlds End 2023 – Review

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Buon anno amici e lettori di Zona Wrestling! Siamo pronti per la primadi questo 2024 e siamo pronti per andare ad analizzare quanto successo aEnd, ultimo evento dell’anno in casa AEW. Un evento che sicuramente a suo modo ha fatto parlare sia nel bene che nel male. Detto ciò quindi, come nostro solito, direi di non perdere altro tempo in chiacchiere inutili e immergiamoci subito in questa, io sono Umberto e vi invito a farmi sapere i vostri voti e il vostro giudizio nei commenti. E adesso vi auguro una buona lettura! I i ZERO HOUR i ONE ON ONE Kris Statlander vs Willow Nightingale (13:25) Ad aprire le danze ci pensano le due atlete di casa che hanno sì l’occasione di affrontarsi 1 vs 1 ma soprattutto lo fanno davanti al loro pubblico. Detto ciò partiamo con l’analisi dell’incontro e devo dire che qui ho ...

Adam Cole will (hopefully) explain his actions at Worlds End during tonight's edition of AEW Dynamite on TBS. At AEW Worlds End, MJF lost the AEW World Championship to Samoa Joe. In the closing ...In the world of professional wrestling, where the blend of athleticism and theatrics often leads to bold statements, Toni Storm, the AEW Women’s World Champion, has recently made headlines with her ...