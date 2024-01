Aereo in fiamme a Tokyo | volo di linea aveva permesso di atterrare

Poche, semplici e chiare: ecco le regole che devono osservare i passeggeri se costretti ad abbandonare l' aereo e cosa non va mai fatto (ilgiornale)

Tokyo, 2 gen. (Adnkronos) - Un aereo di linea ha preso fuoco in Giappone . Il volo JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si è scontrato con un ... (liberoquotidiano)

L'articolo Aereo in fiamme a Tokyo , evacuati 379 tra passeggeri ed equipaggio proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Il fatto che moltissime persone siano riuscite a uscire in maniera ordinata e rapidissima da unin, senza feriti gravi e senza che nessuno fosse lasciato indietro, è stato descritto come ...Leggi anche Giappone,di linea indopo scontro con velivolo guardia costiera: 5 mortiQuasi 400 persone sono riuscite a scappare in pochi minuti: c'entrano il rispetto delle regole di sicurezza e alcuni fattori esterni ...Tokyo, 3 gen. (Adnkronos) - Aveva ricevuto l'autorizzazione ad atterrare l'aereo passeggeri della Japan Airlines (Jal) che ieri si è scontrato con ...